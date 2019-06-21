المؤتمرنت -

طائرة لقاحات لليونيسيف تصل صنعاء

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، امس طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، تحمل على متنها لقاحات التحصين الروتيني للأطفال مادون العام.



وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه أحمد العقاري أن الشحنة تشمل 165 الف 500 فياله من لقاح الشلل الفموي ، و227 ألف و850 فيالة من لقاح الحصبة والحصبة الالمانية.



وأشار إلى وصول 25 الف و700 فيالة من لقاح البي سي جي و 139 الف من لقاح شلل الحقن، لافتا إلى ان هذه اللقاحات تستخدم في جميع محافظات الجمهورية.

(سبأ)

