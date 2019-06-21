المؤتمرنت -

وصول سفينة لميناء الحديدة تحمل 23 ألف طن بنزين

أعلنت شركة النفط اليمنية عن وصول سفينة محملة بأكثر من 23 ألف طن من البنزين غلى ميناء الحديدة فجر اليوم الجمعة.



وقالت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة إن السفينة (بهيا داماس) وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة وعلى متنها 23 ألفاً و 969 طناً من مادة البنزين بعد أن تم احتجازها من قبل تحالف العدوان ولجنة عدن لمدة 24 يوماً في عرض البحر وفي جيبوتي .



وأكد البيان أن تحالف العدوان ولجنة عدن لايزالون يحتجزون ثلاث سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل، لافتاً إلى أن قوى العدوان ولجنة عدن تتعمد تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إمعانا في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم رغم الاحتياجات الماسة للمواد البترولية.



وأشار البيان إلى أن قيادة الشركة وجهت المختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة حسب الأولوية في الوصول والامكانيات المتاحة وذلك للربط في الرصيف المناسب بميناء الحديدة .



وأوضح أنه تم تكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنة وأخذ القياسات فور عملية الربط والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة ، مبيناً أنه فور الانتهاء من ذلك يتم البدء بالعمل لتغطية الاحتياجات اللازمة للمواطنين نتيجة الاستهلاك الاضافي المتزايد .



وأكدت الشركة في بيانها أنها أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنة وتسويقها وفقا للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الاجراءات الاشرافية والرقابية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل جودة .

