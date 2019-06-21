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المؤتمر نت - عمليات نوعية للجيش واللجان بالعمق السعودي

عمليات نوعية للجيش واللجان بالعمق السعودي

المؤتمرنت -
عمليات نوعية للجيش واللجان بالعمق السعودي

استمر الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ العمليات النوعية الواسعة في العمق السعودي، واستهدف مواقع وتجمعات المرتزقة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعه بعدة هجمات استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكريه أخرى في مطار جيزان بعدد من طائرات قاصف2k ، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الصوح قبالة نجران بصاروخ باليستي من طراز بدرF، فيما قتل وجرح عدد منم المترزقة في تفجير قبالة السديس.

وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وجرح آخرون في كمين لوحدة الهندسة في الحماد غرب نجران، وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في طيبة الاسم قبالة نجران وإصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة 11 مرتزقاً بعمليات قنص في نجران و جيزان.

وفي عسير تم إعطاب آلية للمرتزقة تحمل معدل رشاش عيار23 بقذائف مدفعية في الربوعة، واستهدف تفجير مجموعة من المرتزقة قبالة منفذ علب ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

وذكر المصدر أن عدداً من مرتزقة العدوان قتلوا وجرحوا في عملية إغارة على مواقعهم في الغرفة بمديرية المصلوب محافظة الجوف، كما لقي عدد منهم مصارعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة حام بمديرية المتون.

وفي مديرية خب والشعف تم تدمير أربع آليات للمرتزقة بعمليات لوحدة الهندسة في مناطق صبرين والمهاشمة وأسطر وسلبة ما أدى إلى مصرع وإصابة من كانوا على متنها.








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