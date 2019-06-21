المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق الحديدة

واصل العدو ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف ممتلكات المواطنين في محافظة صعدة ما أدى إلى أضرار في المنازل والمزارع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان قصفوا بعشر قذائف هاون منازل المواطنين في الجاح بمديرية بيت الفقيه وسط تحليق للطيران الحربي .



وأكد المصدر تضرر منازل وممتلكات المواطنين بقريتي الشجن والكوعي في مدينة الدريهمي جراء استهدافها بـ19 قذيفة هاون، كما استهدف المرتزقة بـ15 قذيفة مدفعية شرق حيس.



وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين بسبب قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.