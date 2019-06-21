المؤتمرنت -

إسقاط طائرة بالحديدة وقصف صاروخي بالبيضاء

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة تابعة لقوى العدوان بمحافظة الحديدة، بالتزامن مع قصف صاروخي على تجمعات المرتزقة في محافظة البيضاء.



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء منطقة الفازة.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة جراء استهداف تجمعاتهم في قانية بصاروخي زلزال1.



وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة ومصرع وجرح من كان على متنها بسلاح مناسب في جبهة قانية في البيضاء.