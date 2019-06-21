المؤتمرنت -

تدمير 4 آليات لمرتزقة العدوان في الضالع

دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، أربع آليات تابعة لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع.



وأكد مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير ثلاث آليات عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي احداها تحمل رشاش 12.7 بأسلحة مناسبة في جبهة قعطبة. واضاف ان وحدة الدروع دمرت ايضا آلية أخرى للمرتزفة بصاروخ موجه في نفس الجبهة.



وأوضح المصدر أن العديد من مرتزقة العدوان سقطوا بين قتيل وجرح إثر كمين محكم نصبه ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع.

