المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل البركاني

بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور / مصطفى حسن احمد البركاني، الذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة حيث كان في رحلة علاجية،



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى ابناء الفقيد واخوانه واقاربه وكافة آل البركاني عبر رئيس المؤتمر باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

