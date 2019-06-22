المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة بالقصف الصاروخي والمدفعي والغارات الجوية ما أدى إلى إصابة طفل، كما استهدفت المديريات الحدودية بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني إصابة طفل بجروح مختلفة جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهم في ريف مديرية حيس، واستهدف المرتزقة بـ11 قذيفة هاون محيط مثلث العدين شمال حيس، وبأكثر من 15 قذيفة هاون جنوب شرق حيس.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على مديرية الضحي .



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو16 بمديرية الدريهمي بأكثر من 13 صاروخ كاتيوشا و12 قذيفة هاون مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.



كما قصفت قوى العدوان قريتي الشجن والكوعي بأطراف مدينة الدريهمي بأكثر من 12 قذيفة.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بعشرة صواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة أماكن متفرقة في منطقة 7يوليو السكنية، وقصفت بست قذائف مدفعية ومشطت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة تجاه حارة الضبياني وفندق الوحيين وأحياء سكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.



وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف ممتلكات المواطنين في مديرية باقم ومناطق متفرقة من مديرية شدا الحدوديتين بمحافظة صعدة.