المؤتمرنت -

مقتل وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات

قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم قيادات في قصف صاروخي ومدفعي وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء منطقة الفازة بمحافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة صالة بمحافظة تعز وتكبدهم خسائر فادحة في الأرواح بينهم قيادات ؛كما تم كسر زحف أخر للغزاة والمرتزقة في الجبهة ذاتها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء من عدة مسارات واستمر اكثر من عشر ساعات وأسفر عن مصرع وجرح عدد كبير منهم بينهم قيادات.



ولفت المصدر إلى انه تم إعطاب وإحراق طقمين بالمدفعية وإعطاب دبابة بصاروخ موجه خلال الزحف الذي فشل بعد عدة محاولات نتج عنها فرار من تبقى من في صفوف المرتزقة.



وفي محافظة البيضاء كذلك تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة ومصرع وجرح من على متنها بسلاح مناسب في جبهة قانية ؛فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة بالجبهة ذاتها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بكمين لوحدة الهندسة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع ؛وتم إعطاب ثلاث آليات عسكرية لهم أحدها تحمل رشاش 12.7 باسلحة مناسبة في قعطب ؛وإعطاب جرافة عسكرية أيضاً للمرتزقة اثراستهدافها بصاروخ موجه بالجبهة نفسها.



وفي محافظة حجة استهدف قصف مدفعي تجمعات لآليات وأفراد للمرتزقة شرق جبل النار وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم؛وتم إفشال محاولة تسلل لهم تجاه منطقة مغنية في القبيطة بمحافظة لحج ؛فيما قتل وجرح أربعة مرتزقة بعمليات قنص في جبهتي الساقية وحام بمحافظة الجوف.



ووفقاً للمصدر استهدفت عملية اغارة مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان استمرت عدة ساعات وأسفرت عن تطهير إحدى التباب وقتل وجرح عدد من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى كسر زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس بنجران وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ؛مبيناً أنه تم خلال الزحف استهداف المرتزقة بالمدفعية وعمليات قنص ما ضاعف من خسائرهم.