السبت, 22-يونيو-2019 الساعة: 03:39 م - آخر تحديث: 03:01 م (01: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
طواف وأمانيه المريضة!!
يحيى علي نوري
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أخبار
المؤتمر نت - قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم قيادات في قصف صاروخي ومدفعي وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم

مقتل وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات

المؤتمرنت -
مقتل وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات
قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم قيادات في قصف صاروخي ومدفعي وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء منطقة الفازة بمحافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة صالة بمحافظة تعز وتكبدهم خسائر فادحة في الأرواح بينهم قيادات ؛كما تم كسر زحف أخر للغزاة والمرتزقة في الجبهة ذاتها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء من عدة مسارات واستمر اكثر من عشر ساعات وأسفر عن مصرع وجرح عدد كبير منهم بينهم قيادات.

ولفت المصدر إلى انه تم إعطاب وإحراق طقمين بالمدفعية وإعطاب دبابة بصاروخ موجه خلال الزحف الذي فشل بعد عدة محاولات نتج عنها فرار من تبقى من في صفوف المرتزقة.

وفي محافظة البيضاء كذلك تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة ومصرع وجرح من على متنها بسلاح مناسب في جبهة قانية ؛فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة بالجبهة ذاتها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بكمين لوحدة الهندسة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع ؛وتم إعطاب ثلاث آليات عسكرية لهم أحدها تحمل رشاش 12.7 باسلحة مناسبة في قعطب ؛وإعطاب جرافة عسكرية أيضاً للمرتزقة اثراستهدافها بصاروخ موجه بالجبهة نفسها.

وفي محافظة حجة استهدف قصف مدفعي تجمعات لآليات وأفراد للمرتزقة شرق جبل النار وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم؛وتم إفشال محاولة تسلل لهم تجاه منطقة مغنية في القبيطة بمحافظة لحج ؛فيما قتل وجرح أربعة مرتزقة بعمليات قنص في جبهتي الساقية وحام بمحافظة الجوف.

ووفقاً للمصدر استهدفت عملية اغارة مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان استمرت عدة ساعات وأسفرت عن تطهير إحدى التباب وقتل وجرح عدد من المرتزقة.

وأشار المصدر إلى كسر زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس بنجران وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ؛مبيناً أنه تم خلال الزحف استهداف المرتزقة بالمدفعية وعمليات قنص ما ضاعف من خسائرهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: مصر تستهل أمم أفريقيا بـفوز صعب على زيمبابوي
محافظات: مؤتمر إب يعزي بوفاة الشيخ الوايلي
فنون ومنوعات: سابع حالة انتحار خلال أسبوعين
فنون ومنوعات: ايقاف وزير لاعتدائه على امرأة
أخبار: تدمير 4 آليات للمرتزقة في الضالع
أخبار: إسقاط طائرة بالحديدة وقصف في البيضاء
رياضة: أرسنال يواجه برشلونة في كأس غامبر
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالميا
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق الحديدة
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان بالعمق السعودي
أخبار: وصول سفينة للحديدة تحمل 23 ألف طن بنزين
فنون ومنوعات: أخطبوط يهاجم غواصا تحت الماء
علوم وتقنية: الفجل الأحمر يقوى المناعة
عربي ودولي: 24 قتيلا بحريق بمصنع بأندونيسيا
عربي ودولي: لندن تعلق ترخيص تصدير السلاح للسعودية
أخبار: مصرع مرتزقة بينهم قيادات بكسر زحف بتعز
أخبار: طائرة لقاحات لليونيسيف تصل صنعاء
أخبار: أمانة المؤتمر تدين ممارسات العدوان بالجنوب
أخبار: الامين العام وقيادات المؤتمر تزور حازب
اقتصاد: النفط تدشن حملة لمكافحة السوق السوداء
أخبار: النواب يستأنف جلسات أعماله السبت
أخبار: حالة الجراد باليمن وصلت لمنحى خطير
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العكيمي
محافظات: وفاة 17 شخصاً بحوادث مرورية بالامانة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019