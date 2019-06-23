المؤتمرنت -

وفاة امرأة بالدريهمي نتيجة حصار قوى العدوان

توفيت امرأة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليوم، بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوى العدوان على المديرية.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة سبأ أن المواطنة عبيدة عمر محمد، توفيت جراء نقص الأدوية والحصار الجائر الذي يفرضه الغزاة والمرتزقة على المديرية منذ نحو ثمانية شهور.



ودعا المصدر إلى السماح بإخراج المرضى لتلقي العلاج.. لافتاً إلى أن هذه هي الحالة الثانية التي تتوفى نتيجة الحصار ونقص الأدوية بعد وفاة المواطن محمد عزي البجلي جراء المرض منتصف الشهر الجاري.



وأكد المصدر أن الوضع الإنساني في مديرية الدريهمي ينذر بكارثة حقيقية جراء نقص الغذاء والدواء واستمرار قصف قوى العدوان على القرى والمنازل والتحليق المستمر للطيران.