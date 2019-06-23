المؤتمرنت -

شرف يشيد بجهود المفوضية السامية تجاه اللاجئين

أشاد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله بالجهود الإنسانية التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التخفيف من معاناة اللاجئين في مختلف دول العالم.



وجدد الوزير شرف في برقية تهنئة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوغراندي، بمناسبة اليوم العالمي للجوء، التأكيد على حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في الجمهورية اليمنية على الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية والمعايير الإنسانية.



ولفت إلى أن من شيم وأخلاق اليمنيين إغاثة الملهوف ومد يد العون للمحتاج، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار .



كما أكد وزير الخارجية أن التزام الجمهورية اليمنية القانوني والإنساني تجاه قضايا اللجوء، ينبغي أن يتوازى بشكل كامل مع تعاون ودعم المنظمة الدولية بحيث لا يتحول إلى أعباء تضاعف من معاناة الشعب اليمني ومؤسساته الوطنية، لضمان تحقيق الغاية المرجوة تجاه اللاجئين وتخفيف معاناتهم.