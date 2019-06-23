المؤتمرنت -

كتلة المؤتمر البرلمانية تنتخب عزام صلاح رئيسا واربعة نواب ومقررا

عقدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب والامين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي مساء اليوم الاحد في العاصمة صنعاء .



وفي الاجتماع اكد النائب الاول لرئيس المؤتمر اهمية العمل على استعادة النشاط التنظيمي للمؤتمر في مختلف التكوينات القيادية مشيدا بالثبات والصمود الذي اثبتته قواعد المؤتمر في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية والذي كان العامل الرئيسي في الحفاظ على المؤتمر وقوته .



واشار الراعي الى ان تماسك قواعد المؤتمر رغم الهزات الكبيرة التي تعرض لها المؤتمر خلال السنوات الماضية انعكس في نجاح انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في مايو الماضي وما حققته من نجاح على صعيد الحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته التنظيمية .



وشدد النائب الاول على اهمية ان تستوعب قيادات المؤتمر وتكويناته متغيرات المرحلة وما يتعرض له المؤتمر الشعبي العام من استهداف ومساع لتمزيق وحدته وشق صفوفه وضرورة مواجهة هذه المؤامرات والمخططات بوعي وصبر وحكمة والتصدي لها .



واكد الراعي ان المؤتمر سيظل وفيا للشعب والوطن ومقاوما للعدوان الغاشم والحصار الظالم وحريصا على وحدة الجبهة الداخلية انطلاقا من قيمه ومبادئه الثابتة في الانحياز الى صفوف الشعب والحفاظ على الثوابت الوطنية .



من جانبه رحب الامين العام للمؤتمر الشعبي العام بأعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر مشيدا بمواقفهم وصمودهم وثباتهم ورفضهم لكل الاغراءات والمحاولات التي تستهدف تمزيق الصف الوطني او الوحدة التنظيمية للمؤتمر .



واشار الامين العام الى ان المؤتمر سيظل حريصا على الوقوف ضد العدوان الغاشم وحريصا على وحدة الجبهة الداخلية ومدافعا عن الوحدة اليمنية باعتبار ذلك ثوابت مؤتمرية لا تقبل المساومة.



واستعرض الاستاذ غازي احمد علي ما قامت به قيادة المؤتمر الشعبي العام والامانة العامة خلال الفترة الماضية من اعمال هادفة الى استعادة النشاط التنظيمي للمؤتمر ودوره في الحياة السياسية ،مشيرا الى اقرار قيادة المؤتمر العليا للخطة التنظيمية للمؤتمر خلال المرحلة القادمة والتي سيتم تحويلها الى برامج واليات عمل تنفيذية على مستوى تكوينات المؤتمر القيادية ومنها الكتلة البرلمانية.



واكد الامين العام ان على كل قيادات وقواعد المؤتمر التصدي لمحاولات استهداف المؤتمر والممتدة منذ العام 2011م وما قبله مشيرا الى ان المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الوحيد الذي استطاع الحفاظ على قوته وقواعده من ضمن البلدان التي استهدفتها الفوضى المسماة بالربيع العربي وهو دليل على قوة وشعبية وجماهيرية هذا التنظيم.



هذا وقد باركت الكتلة البرلمانية للمؤتمر انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية و النجاح الكبير الذي حققته على صعيد انتخاب قيادة عليا وتعزيز وحدة المؤتمر التنظيمية معبرة عن تهانيها وثقتها بقيادة المؤتمر وعلى راسهم رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ونوابه والامين العام الاستاذ غازي احمد علي والامناء المساعدين واعضاء اللجنة العامة .

وناقش الاجتماع العديد من القضايا الخاصة بتفعيل وتنشيط العمل التنظيمي للكتلة البرلمانية في اطار استعادة النشاط التنظيمي لكافة تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية .



هذا وقد اختتم الاجتماع بانتخاب قيادة جديدة للكتلة البرلمانية وفقا لما نصت عليه لائحة الهيئة البرلمانية مكونة من :

الاخ عزام عبدالله صلاح رئيسا للكتلة والاخوة(عبده محمد ردمان ،احمد شائع ،ناصر باجيل ،احمد الكحلاني ) نوابا لرئيس الكتلة والاخ الدكتور علي الزنم مقررا للكتلة .

