المؤتمرنت -

صرعى مرتزقة بإحباط محاولتي تسلل بالضالع وتعز

قُتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي، اليوم الأحد، بعد إحباط محاولتي تسلل لهم بمحافظتي الضالع وتعز.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة التابعة لابطال الجيش واللجان فجرت عبوات ناسفة أثناء محاولة تسلل المرتزقة في قعطبة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة.



وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان قد نصبت يوم أمس الأول كمينا للمرتزقة في جبهة قعطبة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.



وأكد المصدر أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية أحبطت محاولة تسلل أخرى فاشلة لمرتزقة العدوان بمحافظة تعز مشيرا إلى استهدافهم بنيران مباشرة أثناء تسللهم على مواقع الجيش واللجان في الوازعية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم ولاذ من تبقى منهم بالفرار.



وأشار المصدر إلى جهوزية أبطال الجيش واللجان الشعبية الكاملة في مواجهة تصعيد العدوان ومرتزقته المرتزقة بمختلف الميادين والجبهات .