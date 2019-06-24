المؤتمرنت -

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي الحديدة وصعدة.



استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة طفلة ووفاة امرأة جراء الحصار، فيما استهدفت الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي ممتلكات المواطنين بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أصيبت برصاص الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، مؤكداً وفاة المواطنة عبيدة عمر محمد من أبناء مديرية الدريهمي بسبب نقص الأدوية والحصار الخانق الذي يفرضه الغزاة والمرتزقة على المديرية.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه كلية الهندسة وشارع الـ50 وفندق الاتحاد بمدينة الحديدة.



وأشار إلى كسر زحف للغزاة والمرتزقة في الجبلية بمديرية التحتيا ومصرع وجرح أعداد كبيرة منهم وإحراق مدرعة وإعطاب أخرى.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف العدو بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية مناطق متفرقة من المديرية.



ولفت المصدر إلى أن منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.