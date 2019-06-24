الإثنين, 24-يونيو-2019 الساعة: 04:26 م - آخر تحديث: 03:44 م (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
طواف وأمانيه المريضة!!
يحيى علي نوري
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي الحديدة وصعدة

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

المؤتمرنت -
العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي الحديدة وصعدة.

استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة طفلة ووفاة امرأة جراء الحصار، فيما استهدفت الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي ممتلكات المواطنين بمحافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أصيبت برصاص الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، مؤكداً وفاة المواطنة عبيدة عمر محمد من أبناء مديرية الدريهمي بسبب نقص الأدوية والحصار الخانق الذي يفرضه الغزاة والمرتزقة على المديرية.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه كلية الهندسة وشارع الـ50 وفندق الاتحاد بمدينة الحديدة.

وأشار إلى كسر زحف للغزاة والمرتزقة في الجبلية بمديرية التحتيا ومصرع وجرح أعداد كبيرة منهم وإحراق مدرعة وإعطاب أخرى.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف العدو بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية مناطق متفرقة من المديرية.

ولفت المصدر إلى أن منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بالجوف
أخبار: كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة بالتحتيا
أخبار: وفاة امرأة بالدريهمي نتيجة حصار العدوان
فنون ومنوعات: مجرم يسلم نفسه مقابل 15 ألف إعجاب
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب جنوب كاليفورنيا
عربي ودولي: هجوم امريكي على اجهزة ايرانية
علوم وتقنية: 5 فواكه سحرية لعلاج الصلع
عربي ودولي: تحذيرات من اندلاع حرب نووية
عربي ودولي: موريتانيا: تقدم الغزواني بعد فرز 80% من الاصوات
عربي ودولي: محاولة انقلابية تقتل مسؤولين بأثيوبيا
أخبار: تفجير آليتين عسكريتين للمرتزقة في الجوف
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بنجران
أخبار: مصرع العشرات بنجران ودك تجمعات بعسير
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مدرسة أيتام بالقدس
عربي ودولي: 9 قتلى بحادث تحطم طائرة بهاواي
عربي ودولي: مقتل 3 أشخاص بانهيار مبنى بكمبوديا
عربي ودولي: شاحنة تدهس 7 دراجين بأمريكا
فنون ومنوعات: أكل 8 بطيخات بـ 30 دقيقة
عربي ودولي: مقتل 14 شخصا باشتباكات بأفغانستان
عربي ودولي: الموريتانيون يختارون رئيسا للبلاد
أخبار: مصرع مرتزقة بهجومين بتعز والبيضاء
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على صنعاء
أخبار: حجة.. إسقاط طائرة تجسس معادية
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019