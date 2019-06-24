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أخبار
المؤتمر نت - جدد الطيران المسير قصف مطاري جيزان وأبها السعوديين

هجوم جوي يمني يستهدف مطارات سعودية

المؤتمرنت -
هجوم جوي يمني يستهدف مطارات سعودية
جدد الطيران المسير قصف مطاري جيزان وأبها السعوديين واستهدفت عمليات عسكرية مواقع وتجمعات مرتزقة العدو؛فيما تم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري أن سلاح الجو المسيرنفذعمليات واسعة بطائرات قاصف 2k استهدفت مطاري العدوان في أبها وجيزان.

ولفت المصدر إلى أن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية هامة وحساسة بمطار جيزان فيما استهدفت الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي ،جميعها أصابت أهدافها.

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة السديس بنجران ؛ ونفذت وحدة الهندسة كميناً محكماً لمجموعة من المرتزقة في الحماد وأدى إلى مقتل وجرح عدد منهم , فيما ضاعفت وحدة المدفعية قتلاهم بعد الانفجار.

وفي نجران كذلك تم تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة بكمينين محكمين لوحدة الهندسة في البقع و مصرع طاقهما.

وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة السودانيين في صحراء ميدي بمحافظة حجة محققاً إصابات مباشرة , في حين تم قنص أربعة مرتزقة في حيران وشرق جبل النار.

وبالمحافظة ذاتها لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بتفجير استهدف آليتهم غرب مثلث عاهم.

وفي محافظة الجوف تم تفجير آليتين للمرتزقة في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف, في حين دكت المدفعية تجمعات لهم في المصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية إغارة على مواقعهم في الظهرة واستهدفت عملية مماثلة مواقع المرتزقة في قعيطة بالمتون تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد من المرتزقة.

وفي محافظة تعز أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في الوازعية تم خلالها استهداف المتسللين ولاذو بالفرار.

وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجيرات استهدفتهم أثناء محاولة تسللهم بمديرية قعطبة في محافظة الضالع , فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى لهم بالمديرية نفسها.








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