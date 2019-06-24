المؤتمرنت -

خسائر في صفوف المرتزقة بجيزان وعسير

قُتل وجُرح عدد كبير من مرتزقة العدو السعودي، اليوم، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاعي جيزان وعسير.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً للمرتزقة قبالة جبل قيس وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأشار المصدر إلى أن الزحف كان من ثلاثة مسارات.



وأوضح المصدر أن وحدات متخصصة كسرت أربعة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي على أبوب الحديد سقط خلالها العديد من المرتزقة بين قتيل وجريح.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بانكسار زحفين لهم على الربوعة وزحف آخر على مجازة ، لافتاً إلى أن الزحوفات استمرت 12 ساعة دون تحقيق أي تقدم.

