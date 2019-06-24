المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في تعز والجوف

سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والجوف.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة نفذت كمينا لمجموعة كبيرة من المرتزقة بعبوات ناسفة في التشريفات بالجحملية بتعز، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.



وأضاف المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في منطقة القعيف بالظهرة التابعة لمديرية خب والشعف، أوقعى قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة أوقعت قتلى وجرحى من المرتزقة بكمين محكم في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

