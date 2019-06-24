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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي زيد عمران، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ علي عمران

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ علي عمران
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي زيد عمران، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ فهد علي زيد عمران، والشيخ محمد محمد زيد عمران، وكافة آل عمران، باسمه وبإسم مختلف تكوينات المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة القلبيه بهذا المصاب الجلل، مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والوحدوية والقبلية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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