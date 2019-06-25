المؤتمرنت -

استمرار جرائم العدو السعودي ومرتزقته

استمر العدو السعودي ومرتزقته في استهداف الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة استهدف الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 15 قذيفة هاون منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.



واستهدف مرتزقة العدوان مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 12 قذيفة مدفعية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية سحار وغارة على معسكر الصيفي شمال مدينة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مكثف ممتلكات ومنازل المواطنين في مديرية باقم.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية الأحياء السكنية بمنطقة السوفتيل في مديرية صالة محافظة تعز.



وفي محافظة لحج شن طيران العدوان السعودي غارة خلف جبل الحمام في كرش بمديرية القبيطة.