الثلاثاء, 25-يونيو-2019 الساعة: 03:14 م - آخر تحديث: 03:02 م (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
طواف وأمانيه المريضة!!
يحيى علي نوري
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات نوعية وقصف تجمعاتهم بقذائف المدفعية خلال ال24 ساعة الماضية

مصرع وجرح عشرات المرتزقة

المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات نوعية وقصف تجمعاتهم بقذائف المدفعية خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح 41 مرتزقاً بعمليات قنص في جبهات جيزان ونجران خلال الساعات الماضية.

وأشار المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية بعسير تم خلاله التنكيل بهم وقتل وجرح عدد منهم.

كما انكسرت أربعة زحوفات للمرتزقة على أبواب الحديد وزحفين على الربوعة وزحف سادس على مجازة بمحورعسير وأسفرت جميعها عن مقتل وجرح العشرات منهم؛ فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما وأصيب اثنان آخران بعمليات قنص قبالة منفذ علب.

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان من ثلاثة مسارات وأسفر عن تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أي تقدم ؛وتم قنص جنديين سعوديين في الفريضة.

ولفت المصدر إلى تطهير عدة مواقع في جبهة حوران بقانية في محافظة البيضاء خلال عملية هجومية وٍأسفرت أيضا عن إحراق آلية وعدد من الخيام واغتنام أسلحة متنوعة وطائرتي استطلاع ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.

وفي المحافظة ذاتها استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهة الزاهر ونتج عنه مصرع وإصابة عدد منهم.

وحسب المصدر تم كسر زحف واسع ومكثف للمرتزقة في جبهة صالة بمحافظة تعز استمر ست ساعات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات.

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمينين لوحدة الهندسة في كل من التشريفات بالجحملية ومنطقة كلابة.

وفي محافظة لحج قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في جبهة كرش ؛فيما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقعهم في الجبهة ذاتها ونتج عنها مصرع وإصابة العشرات منهم.

وأوضح المصدرأن عملية هجومية من ثلاثة مسارات استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف وأسفرت عن تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وتم تدمير آليتهم بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة الظهرة ؛فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في القعيف بالجبهة نفسها موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

ووفقاً للمصدر تم استهداف تجمعات للمرتزقة غرب حيران في محافظة حجة بقصف مدفعي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ضعف الدولار يرفع الذهب لأعلى مستوى
رياضة: أول منتخب عربي يتعثر ببطولة أمم إفريقيا
أخبار: جريح بنيران سعودية في صعدة
أخبار: النواب يرسل للبرلمانين الأمريكي والبريطاني
أخبار: ناطق الصحة: تفاقم خطير للأمراض الوبائية
اقتصاد: الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام
أخبار: هجوم جوي يمني يستهدف مطارات سعودية
أخبار: العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: كتلة المؤتمر البرلمانية تنتخب عزام رئيساً
أخبار: إحباط محاولتي تسلل للمرتزقة بالضالع وتعز
أخبار: امين عام المؤتمر يعزي وزير الثروة السمكية
أخبار: شرف يشيد بجهود المفوضية تجاه اللاجئين
أخبار: هجوم على مواقع مرتزقة العدوان بالجوف
أخبار: كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة بالتحتيا
أخبار: وفاة امرأة بالدريهمي نتيجة حصار العدوان
فنون ومنوعات: مجرم يسلم نفسه مقابل 15 ألف إعجاب
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب جنوب كاليفورنيا
عربي ودولي: هجوم امريكي على اجهزة ايرانية
علوم وتقنية: 5 فواكه سحرية لعلاج الصلع
عربي ودولي: تحذيرات من اندلاع حرب نووية
عربي ودولي: موريتانيا: تقدم الغزواني بعد فرز 80% من الاصوات
عربي ودولي: محاولة انقلابية تقتل مسؤولين بأثيوبيا
أخبار: تفجير آليتين عسكريتين للمرتزقة في الجوف
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بنجران
أخبار: مصرع العشرات بنجران ودك تجمعات بعسير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019