المؤتمرنت -

مصرع وجرح عشرات المرتزقة

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات نوعية وقصف تجمعاتهم بقذائف المدفعية خلال ال24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح 41 مرتزقاً بعمليات قنص في جبهات جيزان ونجران خلال الساعات الماضية.



وأشار المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية بعسير تم خلاله التنكيل بهم وقتل وجرح عدد منهم.



كما انكسرت أربعة زحوفات للمرتزقة على أبواب الحديد وزحفين على الربوعة وزحف سادس على مجازة بمحورعسير وأسفرت جميعها عن مقتل وجرح العشرات منهم؛ فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما وأصيب اثنان آخران بعمليات قنص قبالة منفذ علب.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان من ثلاثة مسارات وأسفر عن تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أي تقدم ؛وتم قنص جنديين سعوديين في الفريضة.



ولفت المصدر إلى تطهير عدة مواقع في جبهة حوران بقانية في محافظة البيضاء خلال عملية هجومية وٍأسفرت أيضا عن إحراق آلية وعدد من الخيام واغتنام أسلحة متنوعة وطائرتي استطلاع ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.



وفي المحافظة ذاتها استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في جبهة الزاهر ونتج عنه مصرع وإصابة عدد منهم.



وحسب المصدر تم كسر زحف واسع ومكثف للمرتزقة في جبهة صالة بمحافظة تعز استمر ست ساعات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات.



كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمينين لوحدة الهندسة في كل من التشريفات بالجحملية ومنطقة كلابة.



وفي محافظة لحج قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في جبهة كرش ؛فيما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقعهم في الجبهة ذاتها ونتج عنها مصرع وإصابة العشرات منهم.



وأوضح المصدرأن عملية هجومية من ثلاثة مسارات استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف وأسفرت عن تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وتم تدمير آليتهم بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة الظهرة ؛فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في القعيف بالجبهة نفسها موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



ووفقاً للمصدر تم استهداف تجمعات للمرتزقة غرب حيران في محافظة حجة بقصف مدفعي.

