المؤتمرنت -

مصرع 4 من عناصر القاعدة في البيضاء بغارات أمريكية

أشارت مصادر صحفية الى مقتل 4 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بغارات أمريكية لطائرة بدون طيار في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.



ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر محلي قوله إن الهجوم استهدف موقعاً لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة طياب عزلة الجماجم، مضيفاً أن من بين القتلى القائد المحلي للتنظيم المتشدد الخضر الطيابي الذي يُعد من أبرز قادة التنظيم في المنطقة.



يذكر أن هذه واحدة من العمليات الهجومية التي تشنها الطائرات الأمريكية المسيّرة على عناصر القاعدة في اليمن، خلال الفترة الأخيرة، إذ تكثّف واشنطن من ضرباتها الجوية على مواقع لتنظيم في محافظة البيضاء الجبلية.



