المؤتمرنت -

كهرباء الحديدة ووبأ الكوليرا تتصدران نقاش النواب بجلسة اليوم

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.



وخلال الجلسة استمع المجلس إلى مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بشأن طلب تأجيل المصادقة على بروتوكول ومشروع القانون الخاص باتفاقية حقوق الطفل، وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف رئيس المجلس بإعداد وتقديم رد توضيحي إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بناء على الملاحظات المطروحة من أعضاء المجلس.



كما استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو مجلس النواب أسامه محمد قاسم عمر والموجه إلى وزراء الكهرباء والمالية والإدارة المحلية بشأن مصير صندوق الحديدة وأين تذهب المبالغ المخصصة لشراء المازوت الخاص بتشغيل كهرباء الحديدة خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتي تضاعف من معاناة المواطنين.



إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا التي تهم المواطنين في الوقت الراهن ومنها الاستثمار في مجال الكهرباء وبيع التيار للمواطنين دون وجود قوانين وضوابط تنظم العملية ودون مراعاة للمستوى المعيشي لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



كما تطرقت النقاشات إلى باء الكوليرا، وفي هذا السياق حث المجلس الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة العامة والسكان على مكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشاره.



وحث أعضاء المجلس، المواطنين على الاهتمام بالنظافة وعدم رمي مخلفات البناء والقمامة في الشوارع والتعاون في مكافحة الوباء.



وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة أن تلتزم وزارة النفط والمعادن بتنفيذ التوصيات التي سبق وأن التزمت بها بشأن الإعلان عن أسعار المشتقات النفطية والتوضيح للرأي العام.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

