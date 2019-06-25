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أخبار
المؤتمر نت - ضبط قاطرة تبيع الديزل بالسوق السوداء

ضبط قاطرة تبيع الديزل بالسوق السوداء بالامانة

المؤتمرنت -
ضبط قاطرة تبيع الديزل بالسوق السوداء بالامانة
تفقد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي اليوم الوضع التمويني للمشتقات النفطية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

واطلع الواحدي ومعه نائب المدير العام التنفيذي للشركة الدكتور رامي حناب وعدد من المسئولين بالشركة، خلال زيارتهم لعدد من المحطات، على مستوى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المشتقات النفطية بالتسعيرة الرسمية المُحددة من قبل الشركة. واستمعوا من القائمين على تلك المحطات إلى شرح عن الصعوبات التي تواجهها.

وخلال الزيارة ضبطت اللجان الميدانية قاطرة تقوم بتفريغ الديزل لخزانات وبراميل وبيعها للسوق السوداء.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد أكدت شركة النفط اليمنية أنها لن تتساهل أو تسمح لتجار السوق السوداء بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، وجني أرباح غير قانونية على حساب المواطن.

ودعت قيادة شركة النفط اليمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطات مخالفة أو قاطرات.








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