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الأمين العام يرأس اجتماعا تنظيميا مشتركا للهيئة الوزارية ورؤساء فروع المحافظات

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن والأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ جابر عبدالله غالب اجتماعا تنظيميا مشتركا للهيئة الوزارية للمؤتمر ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء .



وفي بداية اللقاء رحب الامين العام بأعضاء الهيئة الوزارية وبرؤساء فروع المؤتمر في المحافظات مشيدا بمواقفهم الوطنية وولائهم التنظيمي وثباتهم في مختلف المحطات التي مر بها الوطن والمؤتمر وصمودهم الذي كان له الفضل في الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر .



واشار الاستاذ غازي احمد علي الى ان حكمة وثبات وتحمل قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق ابوراس ونائبه يحيى الراعي كان لها الاثر في تجاوز المؤتمر لمرحلة خطيرة والقدرة على الحفاظ على وحدته وصولا الى انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية والنجاح الكبير الذي حققته على صعيد تجديد التمسك والثقة برئاسة الشيخ صادق ابوراس للمؤتمر وانتخاب قيادة عليا وما خرجت به من قرارات وتوصيات تضمنها البيان الختامي للدورة .



وجدد التأكيد على ثبات موقف المؤتمر الشعبي العام من القضايا الوطنية وفي مقدمتها مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر ،والحرص على وحدة الجبهة الداخلية ،والدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي .



واوضح ان هذا الاجتماع يأتي في اطار سعي الامانة العامة لتنشيط العمل التنظيمي لمختلف هيئات وتكوينات المؤتمر ،مشيرا الى اللقاءات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية والتي كان اخرها اجتماع الهيئة البرلمانية للمؤتمر وانتخاب قيادة جديدة لها .



واستعرض الامين العام ملامح الخطة التنظيمية التي اقرتها القيادة العليا للمؤتمر مشيرا الى انها ستتحول الى برامج واليات عمل تنفيذية على مستوى تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية وبما يسهم في استعادة روح العمل التنظيمي والجماهيري للمؤتمر خلال المرحلة القادمة .



وقد جدد اعضاء الهيئة الوزارية ورؤساء فروع المؤتمر مباركتهم للنجاح الذي حققته الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر المنعقدة في مايو الماضي وما خرجت به من قرارات وتوصيات تضمنها البيان الختامي ،معبرين عن تهانيهم لنواب رئيس المؤتمر والامين العام والامناء المساعدين على نيلهم ثقة اعضاء اللجنة الدائمة ،ومجددين التأكيد على ثقتهم بحكمة وحنكة قيادة المؤتمر ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق ابوراس في السير بالمؤتمر في الطريق الصحيح والحفاظ على وحدته وقوته واحباط اي محاولات لاستهدافه .



واكد الاجتماع ان المساعي الرامية لاستهداف المؤتمر من قبل البعض سواء في الداخل او الخارج ستفشل بفضل وعي قيادات وقواعد المؤتمر والتفافهم وولائهم لتنظيمهم وهو ما تجسد في مواقفهم الممتدة منذ العام 2011م وحتى اليوم رغم كل الهزات التي تعرض لها المؤتمر ونجح في تجاوزها .



و ناقش الاجتماع الاوضاع الحالية للتكوينات التنظيمية خاصة على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات ورؤية قياداتها للآليات الخاصة بتفعيل عملية الاتصال والتواصل سواء مع قيادة المؤتمر العليا او التكوينات القيادية او بينها وبين التكوينات القاعدية .



وشدد الاجتماع على اهمية استمرار عقد اللقاءات التنظيمية بين مختلف التكوينات التنظيمية للمؤتمر وفقا لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وبما يعزز التواصل بين القيادات والقواعد ويحافظ على وحدة المؤتمر واستعادة نشاطه ودوره السياسي والوطني .

