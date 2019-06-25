المؤتمرنت -

هجوم جوي يمني على العمق السعودي

نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية واسعة على مطاري أبها وجيزان بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية في المطارين وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما.



وأكد أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي على الشعب اليمني.



وجدد المتحدث الرسمي الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة وتم إعلانها سابقا أنها أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف المتواصل حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.