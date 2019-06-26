المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهولم

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر الممتلكات العامة والخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان.



وذكر المصدر أن قصفاً مكثفاً من قبل الغزاة والمرتزقة بالصواريخ والمدفعية استهدف أحياء متفرقة بمدينة الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بالمدفعية وبالعيارات الرشاشة المتوسطة والثقيلة المطار وكلية الطب ودوار الجمال ومناطق متفرقة من شارعي صنعاء والـ 50 بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان التجسسي.



وأشار المصدر إلى تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين جراء قصف مكثف للغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية متفرقة من منطقة 7 يوليو ، كما تعرضت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه لقصف مدفعي وإطلاق أعيرة رشاشة من قبل قوى العدوان.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على قرية الفرش بمنطقة بني مروان في مديرية حرض بمحافظة حجة.