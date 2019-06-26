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المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات وتكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر بشرية ومادية في مختلف الجبهات

قوات الجيش اليمني تحقق مزيداً من الانتصارات

المؤتمرنت -
قوات الجيش اليمني تحقق مزيداً من الانتصارات
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات وتكبيد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر بشرية ومادية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على مطاري أبها وجيزان بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاُ لمرتزقة العدوان قبالة جبل قيس بجيزان من عدة مسارات بـمساندة ثلاثة ألوية واستمر لأكثر من 18 ساعة بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي ونتج عنه مقتل وجرح عدد كبير منهم.

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق جبل النار ، و قتل وأصيب ثمانية مرتزقة بعمليات قنص قبالة منفذ علب في عسير.

وأفاد المصدر أن عملية مشتركة لـسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في الحماد بقطاع نجران في حين تم استهداف آليتين محملتين بالذخائر وعدد من المرتزقة بصاروخ موجه في الشرفة ومصرع وجرح من عليهما.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليتي إغارة على مواقع للمرتزقة قبالة السديس وفي رشاحة و أسفرتا عن مصرع وإصابة عدد منهم ؛ في حين تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة ومصرع من كان عليها في صحراء البقع.

وفي نجران كذلك تم كسر زحف للمرتزقة في طيبة الأسم بالأجاشر واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية وسقوط عدد من القتلى والجرح في صفوفهم.

وحسب المصدر قتل وجرح 11 مرتزقاً بعمليات قنص في جبهتي المصلوب والساقية بمحافظة الجوف ؛وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في تواثنة بالظهرة وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم وفرار من تبقى.

وفي المحافظة نفسها نفذ أبطال الجيش واللجان عملية إغارة من ثلاثة مسارات على مواقع للمرتزقة في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة.

وفي محافظة تعز انكسر زحف للمرتزقة في جبهة صالة ومصرع وإصابة عدد منهم ؛ وتم إفشال محاولة تسلل لهم في الجحملية.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف المرتزقة شمال شرق مثلث عاهم بمحافظة حجة وخلف عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ؛كما تم قصف تجمعات وآليات للمرتزقة بقذائف المدفعية جنوب حيران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم غرب قعطبة بمحافظة الضالع.








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