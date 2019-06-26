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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية

الارصاد يحذر الصيادين ومرتادي البحر بالمحافظات الشرقية

المؤتمرنت -
الارصاد يحذر الصيادين ومرتادي البحر بالمحافظات الشرقية
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في عدد من محافظات الجمهورية وهطول أمطار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته اليوم أن محطات الرصد الجوي وبيانات الرصد وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

كما توقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً مع احتمال امتدادها إلى المناطق والهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء, أبين, شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية والساحلية ستكون شديدة الحرارة أثناء النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى من درجة إلى درجتين خلال اليومين القادمين, حيث تصل في المناطق الصحراوية إلى 45 درجة مئوية وفي المناطق الساحلية إلى 40 درجة مئوية.

وتوقع المركز تزايد نشاط الرياح السطحية وارتفاع للموج خاصة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

ونبه قاطني المناطق الصحراوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب الماء والسوائل واستخدام المظلات الشمسية وكذا ارتداء الملابس القطنية البيضاء الخفيفة.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.








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