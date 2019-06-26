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المؤتمر نت - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

استدعاء وزير المالية .. مساءلة برلمانية لوزيري التخطيط والكهرباء

المؤتمرنت -
استدعاء وزير المالية .. مساءلة برلمانية لوزيري التخطيط والكهرباء
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .

كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات للعمل على تنفيذها بعد التزام وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة باستثناء التوصية الخاصة بالتوظيف.

واستمع المجلس إلى رد توضيحي من وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم على السؤال المقدم من عضو المجلس الدكتور علي محمد صالح الزنم وذلك بشأن الأزمات المتكررة مع برنامج الأغذية العالمي وكذا توقيف نشاط بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنها منظمة أكتد وما ترتب على هذا الإجراء من حرمان المستفيدين من نشاط المنظمة في عدة مجالات، إضافة إلى توقف صرف مستحقات العاملين فيها من الكادر اليمني وكذا توقف صرف مستحقات المقاولين المكلفين بتنفيذ المشاريع المدعومة من المنظمة في مجالات الطرق والزراعة والمياه وغيرها وحرمان المواطنين من تلك المشاريع، مع العلم أن هناك ملاحظات عدة على أداء المنظمات بشكل عام ومن جوانب متعددة ومنها استئثار تلك المنظمات على نسبة كبيرة من الدعم كموازنات تشغيلية إضافة إلى الدور المشبوه لبعضها بطريقة أو بأخرى.

وتساءل عضو مجلس النواب عن، أسباب توقيف نشاط منظمة أكتد في اليمن ومنها في محافظة إب ولمصلحة من؟ وهل هناك خطة أو رؤية للوزارة لكيفية التعامل الواضح والشفاف مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن والحد من التدخل غير المنطقي في أعمالها من أي جهة كانت ؟ وما طبيعة التنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الأخرى ومدى قيام الوزارة بمهامها من عدمه ؟.

حيث أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي دور الوزارة في هذا الجانب وفقاً للصلاحيات المخولة لها .

وفي هذا الإطار أكد مجلس النواب ضرورة تصحيح المسار والعمل عبر نافذة واحدة لما يصب في مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته وجعله يحصل على المساعدات الإغاثية الصالحة للاستخدام الآدمي.

من جهة أخرى استمع المجلس إلى الردود الإيضاحية من وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، بشأن كهرباء محافظة الحديدة ودور صندوق الحديدة في التخفيف من معاناة أبناء المحافظة جراء ارتفاع درجة الحرارة بالمحافظات الساحلية ومنها محافظة الحديدة.

حيث أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، ضرورة تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق والعمل لكل ما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين في محافظة الحديدة ومنها الاهتمام بالكهرباء .

وفي هذا الإطار أقر المجلس حضور وزير المالية والمختصين بصندوق محافظة الحديدة لمزيد من التوضيح حول موارد الصندوق ونفقاته.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وعدد من المختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.








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