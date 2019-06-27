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المؤتمر نت - التقى الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن بقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء

المؤتمر واحزاب التحالف يدينون ما سمي بورشة البحرين ويرفضون كل اشكال التطبيع

المؤتمرنت -
المؤتمر واحزاب التحالف يدينون ما سمي بورشة البحرين ويرفضون كل اشكال التطبيع
التقى الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن بقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء .

وناقش اللقاء العديد من القضايا على الساحة الوطنية والاقليمية وخصوصا ما يتعلق بما يسمى صفقة القرن والتي تستهدف القضية الفلسطينية واصدر الاجتماع البيان التالي:


تابع المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف الوطتي الديمقراطي ما سميت بورشة البحرين حول فلسطبن برعاية امريكية ،ويؤكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ان هذه الورشة ليست سوى محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وتكشف عن جهل عميق بحقائق التاريخ والجغرافيا والحضارة التي ترتبط بها القضية الفلسطينة ،وتنم عن سطحية غير مسبوقة تتعاطى بها الادارة الامريكية الحالية مع القضية الفلسطينية وكانها مجرد خلاف عقاري يمكن حله بدفع مبلغ مالي.

ان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم يدينون ويستنكرون هذه المحاولات ليؤكدون في الوقت نفسه على وقوفهم ومساندتهم الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في مقاومة الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما يعبر المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف عن رفضهم المطلق لكل مساعي ومحاولات التطبيع مع العدو الاسرائيلي والتي تتم من قبل بعض الدول والانظمة والتي كان اخرها ما سمي بورشة البحرين، مشيدين بوحدة الموقف الفلسطيني تجاه هذه الورشة من قبل انعقادها، ويجددون الدعوة للقوى العربية والاسلامية الى ادانة هذه المحاولات التي تعد انتهاكا صارخا لكل القرارات الدولية وتعد فاضح على حق الشعب الفلسطيني وضرورة الوقوف ضدها ورفض كل الاجراءات التي تتم في هذا الاطار والوقوف الى جانب شعبنا العربي في فلسطين ومساندته لنيل حريته واستعادة ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.








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