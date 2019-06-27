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الأمين العام للمؤتمر يرأس اجتماعاً لقيادات الدائرة التربوية

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن اجتماعاً لقيادات الدائرة التربوية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الخميس.



وخصص الاجتماع لمناقشة أوضاع الدائرة التربوية والعمل التنظيمي والجماهيري في المؤتمر في مختلف فروع المؤتمر بالجامعات والكليات.



وأشار الأمين العام إلى أهمية استيعاب المتغيرات التي تشهدها البلد وضرورة وضع خطط تنظيمية تتماشى مع الوضع الحالي وبما يعيد للمؤتمر دوره ومكانته في الحياة السياسية والوطنية.



واستعرضت قيادات الدائرة التربوية ملامح خطتها للمرحلة القادمة والتي وضعت في إطار الخطة العامة للمؤتمر الشعبي العام مشيرةً إلى أن نجاح الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام مثل انطلاقة جديدة نحو تنشيط العمل التنظيمي للمؤتمر وإعادة عملية الاتصال والتواصل بين مختلف التكوينات التنظيمية.

