المؤتمرنت -

الاحزاب العربية تطالب بخروج القوات الاجنبية من اليمن

دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان امريكي سعودي اماراتي يرتكب بحقه من تقتيل لابنائه وتدمير لحضارته والحصار القائم عليه،



وفي دورتها الـ(62) المنعقدة خلال الفترة (25- 26 يونيو 2019م)، بالعاصمة السورية دمشق، عبرت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية عن دعمها لحق الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية في مقاومة العدوان،



وفي بيان - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- طالبت الاحزاب العربية بخروج القوات الاجنبية المتواجدة على الأراضي اليمنية كافة، معبرة عن ادانتها للتدخلات الخارجية المعرقلة للحل السياسي السلمي ،

مؤكدة المحافظة على وحدة التراب اليمني ورفض المشاريع المشبوهة التي تقودها دول تحالف العدوان كافة.

