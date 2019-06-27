الخميس, 27-يونيو-2019 الساعة: 08:40 م - آخر تحديث: 08:02 م (02: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
طواف وأمانيه المريضة!!
يحيى علي نوري
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أخبار
المؤتمر نت - دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان امريكي سعودي اماراتي يرتكب بحقه من تقتيل لابنائه وتدمير لحضارته

الاحزاب العربية تطالب بخروج القوات الاجنبية من اليمن

المؤتمرنت -
الاحزاب العربية تطالب بخروج القوات الاجنبية من اليمن
دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان امريكي سعودي اماراتي يرتكب بحقه من تقتيل لابنائه وتدمير لحضارته والحصار القائم عليه،

وفي دورتها الـ(62) المنعقدة خلال الفترة (25- 26 يونيو 2019م)، بالعاصمة السورية دمشق، عبرت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية عن دعمها لحق الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية في مقاومة العدوان،

وفي بيان - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- طالبت الاحزاب العربية بخروج القوات الاجنبية المتواجدة على الأراضي اليمنية كافة، معبرة عن ادانتها للتدخلات الخارجية المعرقلة للحل السياسي السلمي ،
مؤكدة المحافظة على وحدة التراب اليمني ورفض المشاريع المشبوهة التي تقودها دول تحالف العدوان كافة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تأهل مصر ونيجيريا للدور الثاني في أمم إفريقيا
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: مستشار السبسي ينفي وفاته
عربي ودولي: محاكمة 3 ناشطات سعوديات من اصل 12
عربي ودولي: انفجاران بتونس ونقل الرئيس للمستشفى
عربي ودولي: تعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية حادة
علوم وتقنية: تحذير من جلوس طفلك على شكل W
عربي ودولي: مقتل طيارين اثر هبوط طائرة روسية اضطراريا
عربي ودولي: مصر. مقتل 7 مدنيين بقذيفة بسيناء
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة وعسير
أخبار: استدعاء وزير المالية .. مساءلة برلمانية لوزيري التخطيط والكهرباء
رياضة: استبعاد عمرو وردة من كأس أمم إفريقيا
رياضة: برشلونة مهدد بعقوبة قاسية بسبب نيمار
أخبار: الارصاد يحذر الصيادين بالمحافظات الشرقية
عربي ودولي: كوريا تتهم واشنطن بالتصعيد العدواني
أخبار: قصف معسكراً سعودياً بالملاحيط بصاروخ باليستي
اقتصاد: الذهب يتكبد خسائر
أخبار: قوات الجيش اليمني تحقق مزيداً من الانتصارات
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهولم
أخبار: قتلى وجرحى بمواجهات عنيفة في قعطبة
أخبار: الأمين العام يرأس اجتماعا تنظيميا مشتركا للهيئة الوزارية ورؤساء فروع المحافظات
أخبار: هجوم جوي يمني على العمق السعودي
أخبار: مقتل وجرح مرتزقة واغتنام أسلحة بالجوف
أخبار: ضبط قاطرة تبيع الديزل بالسوق السوداء
أخبار: كهرباء الحديدة تتصدر نقاش النواب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019