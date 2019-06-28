المؤتمرنت -

عمليات نوعية لابطال الجيش تستهدف مرتزقة العدوان

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات جديدة في التصدي لمرتزقة الجيش السعودي دفاعاً عن الوطن وكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أنه تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مربع الحماد بنجران.



وأشار إلى إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمع للمرتزقة في الربوعة بعسير أصاب هدفه بدقة عالية.



وأكد المصدر انكسار زحف للمرتزقة شرق جبل النار بمساندة الطيران الحربي والاستطلاعي تم خلاله التنكيل بالعدو وتكبيده قتلى وجرحى وتدمير طقمين ومعدل وإعطاب آلية.

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وأصيبوا بينهم قيادات إثر تفجير آلية كانوا على متنها في صحراء ميدي ، كما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة شمال غرب مثلث عاهم ومصرع وجرح من على متنها.







ولفت المصدر إلى كسر زحف واسع للمرتزقة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع من عدة اتجاهات استمر خمس ساعات وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم بينهم قيادات وأسر أربعة وإعطاب آلية فيما لاذ البقية بالفرار .



وفي قعطبة أيضاً تم إطلاق صاروخي كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة.



وقال المصدر إن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وأصيب آخرون إثر استهداف تجمعاتهم بعدد من قذائف المدفعية في جبهة الجرشب بمديرية الغيل محافظة الجوف.

ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مديرية المتون أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم استهدف مجموعة من المرتزقة اثناء محاولتهم التسلل في القطواني بالمديرية نفسها.



وأضاف المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في مديرية الحزم بقذائف المدفعية والهاون ومصرع وجرح عدد منهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأنه تم إعطاب معدل رشاش 23 عيار على متن آلية عسكرية بقذيفة مدفعية في قانية بمحافظة البيضاء، وتم استهداف مجموعة من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في الجحملية بمحافظة تعز.

