المؤتمرنت -

محلي الحديدة يدين استهداف قوى العدوان لمبنى أممي

أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة إستهداف مبنى مكتب الأمم المتحدة بمنطقة الربصة بمديرية الحوك بقدائق المدفعية من قبل العدوان ومرتزقته مما أدى إلى أضرار بالمبنى.



واستنكرت السلطة المحلية في بيان صادر عنها إصرار قوى العدوان في استهداف الأحياء السكنية المزدحمة بالسكان.



وقال البيان: بلغ تمادي العدوان ومرتزقته إلى أن وصل اليوم الى إستهداف المنشآت الدولية وتحديدا المنظمة التي تعنى بأمن وسلامة الجميع .



وأكد البيان أن ذلك لم يكن ليحدث لولا مواقف الأمم المتحدة من انتهاكات العدوان المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. واعتبر البيان ذلك رسالة قوية وواضحة من قبل دول العدوان بعدمية دور الأمم المتحدة في القيام بدورها .



وطالب البيان المجتمع الدولي إلى إستنكار هذه الجرائم التي لم تستثن منها حتى الأمم المتحدة ، التي طالما وقفت ضد الشعب اليمني الى جانب قوى تحالف العدوان.

