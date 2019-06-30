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المؤتمر نت - عاود سلاح الجو المسير شن عملياته الهجومية باستهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير نفذ الليلة الماضية

سلاح الجو اليمني يقصف مجددا مطاري أبها وجيزان

المؤتمرنت -
سلاح الجو اليمني يقصف مجددا مطاري أبها وجيزان
عاود سلاح الجو المسير شن عملياته الهجومية باستهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير نفذ الليلة الماضية عملية هجومية ثانية استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.

وأكد أن العملية الهجومية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار.

وفي سياق متصل نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بطائرة قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطار جيزان.

وجدد العميد سريع التأكيد على أن استمرار العمليات العسكرية يأتي في إطار الدفاع عن النفس ورداً مشروعاً على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن العميد سريع قوله :" سبق وأن أكدنا أن هذه العمليات قد تتوسع ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار، وعلى العدو أن يحسب حساب ذلك".








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