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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة 4 أطفال

الحديدة.. إصابة 4 أطفال بقذائف المرتزقة

المؤتمرنت -
الحديدة.. إصابة 4 أطفال بقذائف المرتزقة
واصلت قوى العدوان ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة 4 أطفال، فيما شن الطيران ثماني غارات على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني أن ثلاثة أطفال أصيبوا جراء قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة على حارة البيضاء الشمالية بمديرية الحالي، فيما أصيب طفل رابع بجروح بليغة جراء سقوط قذيفة مدفعية للغزاة والمرتزقة بجوار مصنع السنابل بمديرية الميناء.

وأكد المصدر أن قوى العدوان استهدفت مقر الأمم المتحدة في حي الربصة بمديرية الحوك بعدد من قذائف الهاون، مشيراً إلى سقوط ثلاث قذائف مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة بجوار هناجر تجارية في شارع الـ90 بمديرية الحالي.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بسبع قذائف مدفعية وأطلقوا النار بمختلف العيارات على الأحياء السكنية في شارعي صنعاء والخمسين، كما استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي المحاصرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة استهدفت ثلاث منها منطقة جلحا، كما شن ثلاث غارات على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم.

وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم الحدودية.








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