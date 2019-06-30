المؤتمرنت -

خسائر متواصلة في عديد وعتاد المرتزقة

كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مرتزقة العدو السعودي خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف2K على مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في مطاري جيزان وأبها ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية فيهما.



وأضاف المصدر أن سلاح الجو المسيرة ووحدة المدفعية نفذا عملية مشتركة استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود في جيزان ما أدى إلى مصرع وجرح عدد كبير منهم.



وأكد المصدر إفشال محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بعسير وتم تنفيذ عملية هجومية مضادة على مواقعهم سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في الربوعة, مبيناً أنه تم استهداف جرافة عسكرية للمرتزقة قبالة أبواب الحديد.



وأوضح المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة في الكسارة بنجران وأسفر عن مصرع وجرح عدد كبير منهم بينهم قيادات وفرار من تبقى تاركين جثث قتلاهم، لافتاً إلى قنص جنديين سعوديين في موقع الطلعة بالبقع.



وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً للمرتزقة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي في صحراء الأجاشر قبالة نجران، وقتل وجرح عدد من فريق الهندسة التابع للمرتزقة في تفجيرات استهدفتهم أثناء كسر الزحف.



وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف ثالث للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس في نجران أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم بينهم قائد عمليات.



وفي محافظة البيضاء أفشل الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل محاولة زحف للمرتزقة في جبهة قانية وتم استهدافهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى، كما استهدف تفجير مجموعة من المرتزقة في الجبهة نفسها.



كما أكد المصدر أن الجيش واللجان استعادوا مواقع عدة في قعطبة بمحافظة الضالع خلال عملية هجومية واسعة خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، مشيراً إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم في قعطبة.



وتابع المصدر قائلاً إن القياديين المرتزقين منيف ‎رزاز قائد ما يسمى كتائب شلال الشوبجي ورمزي وجدان المكنى بأبو خطاب قائد كتيبة في ما يسمى اللواء الأول صاعقة ومرتزق آخر لقوا مصارعهم بنيران الجيش واللجان في جبهة قعطبة.



وفي حجة استهدفت وحدة القناصة 14 مرتزقاً في جبهة حيران وجنوبها وشرق جبل النار، كما لقي عدد من المرتزقة مصارعهم وقتل آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق جبل النار وغرب حيران.



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الجرشب بمديرية الغيل محافظة الجوف، كما قتل وأصيب عدد آخر من المرتزقة في تفجيرات بمديرية المصلوب.