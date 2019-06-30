المؤتمرنت -

تنديد بتجاوزات المرتزقة تجاه سفر المواطنين اليمنيين

عٌقد بوزارة الخارجية اليوم لقاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ضم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله والمنسق المقيم للأمم المتحدة ليز غراندي.



تطرق اللقاء إلى التجاوزات المستمرة التي يتعرض لها المواطنين اليمنيين ممن صدرت لهم جوازات ووثائق سفر من المركز الرئيسي لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصنعاء.



وفي اللقاء أوضح الوزير شرف، أن السلطات التابعة للرئيس المنتهية ولايته في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في المحافظات المحتلة، ترفض التعامل مع تلك الوثائق وعرقلة تحركات المواطنين وتحميلهم مبالغ باهظة.



وجدد موقف حكومة الإنقاذ في رفض مثل هذه الإجراءات وعدم السكوت على هذا الوضع الذي تجاوز المضايقات ويمس حق المواطن في التنقل بكل حرية كحق إنساني كفلته الاتفاقيات والمواثيق الدولية حتى خلال فترات الحروب والصراعات .



وطالب وزير الخارجية المنسق المقيم للأمم المتحدة نقل رسائل لرئيس وأعضاء مجلس الأمن بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات من قبل جماعات المرتزقة وعملاء العدوان وعدم تسييس مثل هذه القضايا التي تمس الحقوق الإنسانية.



ولفت إلى أن وزارة الخارجية بصدد توزيع مذكرات احتجاج وتوضيح لدى مجموعة الـ19 الراعية لجهود السلام في اليمن بهذا الخصوص.



وأكد وزير الخارجية التزام حكومة الإنقاذ الوطني بتقديم كافة التسهيلات لعمل مكاتب منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة في اليمن لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان .



من جهتها أكدت غراندى, التزام الأمم المتحدة بتقديم كافة أشكال العون والرعاية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

