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المؤتمر نت - تتضمن الرسائل التحذير من خطورة مواقف الحكام المغايرة لإرادة الشعوب العربية والإسلامية التواقة للتحرر من الهيمنة والاستكبار العالمي الذي تقوده أمريكا والصهيونية العالمية

رسائل برلمانية تُحذّر من مخاطر التفريط بالقضية الفلسطينية

المؤتمرنت -
رسائل برلمانية تُحذّر من مخاطر التفريط بالقضية الفلسطينية
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، توجيه رسائل إلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بشأن ورشة البحرين.

تتضمن الرسائل التحذير من خطورة مواقف الحكام المغايرة لإرادة الشعوب العربية والإسلامية التواقة للتحرر من الهيمنة والاستكبار العالمي الذي تقوده أمريكا والصهيونية العالمية.

ولفت المجلس إلى أنه نتيجة لتلك التحركات المشبوهة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية وما نتج عنها من إعلان لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل وكذا ما نتج عن زيارته الثانية للإمارات من الإعلان عن ضم الجولان العربي السوري المحتل لدولة الكيان الصهيوني.
ونبه مجلس النواب من أن تكون نتائج ورشة البحرين هي التفريط بالقضية الفلسطينية والتي هي قضية العرب والمسلمين.

وأكد مجلس النواب رفضه المطلق لكافة المؤامرات التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية ومنها ما يسمى بورشة البحرين ..مجددا التأكيد على موقف اليمن الثابت من قضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقه إلى رسالة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م.

وأقر المجلس حضور وزير المالية لتقديم مشروع الخطة في جلسة قادمة.

كما استمع مجلس النواب من وزير الثقافة عبد الله أحمد الكبسي إلى المذكرة التفسيرية حول مشروع قانون بتعديل القانون رقم 11 لسنة2002م بشان إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية .. وأقر إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة المدير التنفيذي لصندوق التراث بهاء الدين الشامي ونائبه إبراهيم محمد الموشكي ومدير الشؤون القانونية بوزارة الثقافة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.








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