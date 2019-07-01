المؤتمرنت -

مصر تؤكد علو كعبها أمام أوغندا

حقق منتخب مصر انتصاره الثالث على التوالي ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا، على حساب نظيره الأوغندي (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.



ووضع النجم محمد صلاح منتخب "الفراعنة" في المقدمة بهدف جميل، سجله في الدقيقة 36، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.



وضاعف قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي النتيجة، عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب القاهرة الدولي.



وتربع منتخب مصر على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، وكان قد حجز في وقت سابق مقعدا له، في دور الـ 16 من النسخة 32 للبطولة القارية، ورافقه منتخب أوغندا إلى الدور نفسه رغم هذه الخسارة، وذلك من المركز الثاني برصيد أربع نقاط.



وحقق منتخب الفراعنة انتصاره "اليوبيلي" رقم 20 على نظيره الأوغندي، في 24 مباراة، مقابل خسارتين وتعادلين.