المؤتمرنت -

الامين العام للمؤتمر يرأس اجتماعا للجنة الاعلامية

راس الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اجتماعا للجنة الاعلامية للمؤتمر خصص لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.



واشاد الامين العام للمؤتمر في الاجتماع بالمواقف التي جسدتها القيادات والكوادر الاعلامية للمؤتمر خلال المرحلة الماضية وثباتها وصمودها خلف قيادة المؤتمر السياسية والتنظيمية ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وايضا مواقفها الوطنية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي تتعرض له اليمن.



واشار غازي احمد علي الى اهمية ان تضع اللجنة الاعلامية خطة عمل تنفيذية لترجمة المحددات التي وضعها رئيس المؤتمر خلال ترؤسه الاجتماع الماضي للجنة الاعلامية والتي ترتكز اساسا على المبادئ والقيم والمؤتمرية وهي الاصطفاف الى جانب الوطن والشعب وقضاياه ومواجهة العدوان ومشاريع الاحتلال والغزو وانتهاك السيادة اليمنية واستقلالية القرار الوطني وأيضا تعزيز الجبهة الداخلية للقوى الوطنية المواجهة للعدوان والدفاع بصلابة وقوة عن الوحدة اليمنية باعتبارها قضية مبدئية بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام.



واكد الامين العام ان قوى العدوان تستهدف الشعب اليمني وتسعى لتمزيق وحدته وذلك عبر اثارة النعرات المناطقية والدعوات الانفصالية وهو الامر الذي يتطلب من اعلام المؤتمر مواجهته والوقوف ضد هذه المخططات وفضحها.



وشدد على اهمية ان تكثف وسائل اعلام المؤتمر من تركيزها على فضح جرائم العدوان التي يرتكبها بشكل شبه يومي وتوثيق هذه الجرائم واطلاع الراي العام الداخلي والخارجي على الحقائق المرتبطة بما يمارسه العدوان واعلامه ومرتزقته من تضليل بشان تلك الجرائم.



واكد على ضرورة ان تؤدي وسائل اعلام المؤتمر دورها في فضح المؤامرات التي تستهدف المؤتمر ووحدته التنظيمية وابراز الجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيسه الشيخ صادق امين ابوراس في الحفاظ على وحدة المؤتمر واستعادة دوره ومكانته السياسية.



هذا وناقش الاجتماع الاوضاع الخاصة بوسائل اعلام المؤتمر في مختلف المجالات، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من اوضاع نتيجة العدوان والحصار.



كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



