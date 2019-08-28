المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزّي باستشهاد فارس الهياشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سيف عبدالولى الهياشى، وذلك في استشهاد شقيقه/ فارس عبدالولى الهياشي، الذي استشهد في مواقع الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وسيادته في قطاع جبهة نجران .



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل وذلك باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

