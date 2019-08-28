المؤتمرنت -

الصحة: 140 ألف يمني شهيد وجريح نتيجة العدوان

قال وزير الصحة العامة إن أكثر من 140 ألف مدني يمني سقطوا ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن.



واضاف الدكتور طه المتوكل ، خلال فعالية إعلان نتائج التقييم والتصنيف للمستشفيات الطبية الخاصة بالعاصمة، ان العدوان دمر 700 مرفقا صحيا تدميرا جزئيا وكليا، مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار لا تزال قائمة.



واشار إلى أن القطاع الصحي لا زال واقفا وصامدا ومنتصرا رغم التدمير الممنهج الذي مورس عليه من قبل العدوان.



وفيما يتعلق بنتائج التقييم والتصنيف للمستشفيات في أمانة العاصمة أوضح المتوكل أنه سيتم إغلاق العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى خاص في العاصمة حتى يتم تصحيح أوضاعها بموجب قرار وزارة الصحة لعام 2019.



وبين أن أكثر من 10 ملفات تابعة للمستشفيات حكومية ستحال إلى النيابة بسبب مخالفات قانونية. وقال انه سيتم كذلك إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها حتى يتم تطبيع الأدلة والمعايير المطلوبة.



وأكد وزير الصحة أنه سيتم تطبيق هذه الضوابط على المستشفيات العامة كما تم تطبيقها على المستشفيات الخاصة.

