المؤتمرنت -

عمليتان لسلاح الجو في نجران وجيزان

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2 k باتجاه نجران وجيزان.



موضحا في تصريح صحفي ان العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما فى نجران وكانت الإصابة مباشرة ، فيما استهدفت العملية الأخرى معسكرا مستحدثا للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جيزان .



واكد العميد يحيى سريع ان الإصابة كانت دقيقة و خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف العدو الذي كان يحضر لزحف كبير باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان.



واضاف ان هذه العمليات تأتي فى إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم، وغاراته المتواصلة والتى بلغت خلال الساعات الماضية 32 غارة جوية.

