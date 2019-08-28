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المؤتمر نت - بعث الأستاذ غازي احمد علي محسن، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ مقبل صالح علي السنامي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع

الامين العام يعزّي بوفاة الشيخ السنامي

المؤتمرنت -
الامين العام يعزّي بوفاة الشيخ السنامي
بعث الأستاذ غازي احمد علي محسن، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ مقبل صالح علي السنامي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ احمد مقبل السنامي، وإخوانه، وكافة آل السنامي، بمديرية جهران محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه وباسم مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم .. سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون








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