المؤتمرنت -

لبّوزه يعزّي باستشهاد فارس الهياشي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبو برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سيف عبدالولى الهياشى، وذلك في استشهاد شقيقه/ فارس عبدالولى الهياشي، الذي استشهد دفاعا عن الوطن وسيادته في قطاع جبهة نجران .



وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

