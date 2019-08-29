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تشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي ( نص القرار + اسماء)

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (154) لسنة 2019م بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.



نصت المادة الأولى من القرار بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي من الآتية أسماؤهم:



1- الأستاذ/ يوسف عبدالله الفيشي رئيسا للجنة.

2- الفريق/ علي بن علي القيسي نائبا.

3- الأستاذ/ فضل إسماعيل أبو طالب عضوا.

4- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الأمير عضوا.

5- اللواء/ مجاهد مجاهد القهالي عضوا.

6- الشيخ/ أحمد حمود جريب عضوا.

7 – الشيخ/ محمد طاهر أنعم عضوا.

8- الأستاذ/ حسن محمد زيد عضوا.

9- الأستاذ/ أحمد محمد النزيلي عضوا.

10- الأستاذ/ علي أحمد قشر عضوا.

11- الأستاذ/ محمد ناصر البخيتي عضوا.

12- الأستاذ/ أحمد صالح القنع عضوا.

13- الأستاذ/ ناصر محفوظ باقزقوز عضوا.

14- الشيخ/ فارس محمد مناع عضوا.

15- الشيخ/ غالب عبدالله مطلق عضوا.

16- الشيخ/محمد حسين المقدشي عضوا.

17- العميد/ خالد علي حسين العندولي عضوا.

18- الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي عضوا.

19- اللواء/ خالد عبدالوهاب الشريف عضوا.

20- الشيخ/ ضيف الله يحيى رسام عضوا.



فيما نصت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

(سبأ)

