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المؤتمر نت - شرف يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان في اليمن

شرف يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان باليمن

المؤتمرنت -
شرف يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم العدوان باليمن
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف، اليوم الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد.

جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسبل تعزيزه وتطويره.

وفي اللقاء استعرض وزير الخارجية جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق المدنيين والأعيان المدنية للعام الخامس على التوالي.

وشدد على ضرورة نشر المعلومات الموثقة والعمل على إدانة تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل.

وجدد وزير الخارجية دعوة حكومة الإنقاذ لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015.

وأكد التزام حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون مع فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني باليمن .. مشيراً إلى أن دول العدوان ومرتزقته هم من يضعوا العراقيل أمام عمل فريق الخبراء للتغطية على جرائمهم بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وعبر وزير الخارجية عن استعداد حكومة الإنقاذ تقديم التسهيلات اللازمة لعمل مكتب المفوضية السامية في صنعاء بغية الاضطلاع بدورها على النحو المطلوب.

من جانبه جدد الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التأكيد على التزام المفوضية بتقديم الدعم الممكن لليمن في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.








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