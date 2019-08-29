المؤتمرنت - إب -

مؤتمر إب يحتفى بالذكرى الـ(37) للتأسيس

برعاية الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الاخوين اللواء/ عبدالواحد محمد صلاح - عضو اللجنة العامة للمؤتمر - محافظ محافظة إب والدكتور/ بشير عبدالله العماد - رئيس دائرة الرقابة التنظيمية - عضو الامانة العامة ، نظـــم فـرعـــي المؤتمـــر الشعبي العام بمحافظة إب وجامعة إب صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ م نــــدوة سياسية بعنوان ( المؤتمر الشعبي العام - النشأة - التطور - التحديات ) بمنـاسبـة الـذكـرى الـ37 لـتـأسـيـس تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في الــ24 من أغسطس عام 1982 م .



وفــي النـــدوة التي بدأت بقـراءة آيات من الذكر الحكيم، ثـم النشـيـد الوطنـي ووقـوف جميـع الحاضرين لـقراءة الفاتحـة والترحـم على الشهيد القائد المؤسس الزعيم/ علي عبدالله صالح ورفيق دربة الشهيد المناضل/ عارف عوض الزوكا وجميع شهداء الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية ،



ألقـــى المهنـدس/ عـقـيـل حــزام فـاضـل - رئـيـس فــرع المؤتمــر الشعبــي العام بمحافظــة إب كلمـة رحب فيها بجميع الحاضرين شاكراً لهم تفاعلهم وحضورهم ومشيداً بصمود وثبات وتماسك وتلاحم كافة قيادات وقواعد وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر بمحافظة إب في وجه العدوان الغاشم وإفشالهم لكل المؤامرات والمخططات المكائد التي استهدفت وتستهدف تنظيمهم الرائد منذ عام ٢٠١١ وحتى اليوم ومثمناً مواقفهم وجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم وولائهم التنظيمي الذي لم يتزحزح ،



وأكد عقيل فاضل ومؤكداً أنّ المؤتمر الشعبي العام وجد ليبقى سوى كان بنا او بدوننا فهو الحزب الرائد في الوسطية والاعتدال والقبول بالاخر والبذل والعطاء والانجاز والبناء والتنمية وهو المنحاز للوطن والمواطن والمدافع عن الوطن والثورة والجهورية والوحدة والسيادة والكرامة في مختلف المحطات والاحداث ،



كما رفع التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر العليا ممثلة بالاخوين الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام والاستاذ/ غازي احمد علي الاحول - الامين العام للمؤتمر الشعبي العام والى كافة قيادات وقواعد وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ37 لتأسيس تنظيمنا الرائد ،،



الدكتور/ بشير عبدالله العماد - رئيس دائرة الرقابة التنظيمية - عضو الامانة العامة القى من جانبه كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين وشكر رئيس واعضاء قيادة فرعي المؤتمر بالمحافظة والجامعة على تنظيمهم لهذه الندوة المتميزة بمناسبة الذكرى الـ37 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ومشيدا بمواقف وجهود كافة قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب في مختلف المراحل والظروف والاوقات وانحيازهم دائماً للوطن وتغليبهم لمصلحة اليمن على مصالحهم الشخصية والحزبية ،،



وفي كلمة له شكر اللــواء/ عبـدالواحـد محمـد صـلاح - عضـو اللجنـة العامـة - محافـظ محافظـة إب جميع الحاضرين وقدم شكٌــره وتقديـره لـرئـيس واعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة والجامعة على إقامتهم هذه النـدوة القيمة والمهمة احتفـاءً بالذكرى الـ37 لتأسيس تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام حزب الوطن والبناء والتنمية والاعمار والديمقراطية والحرية، مشيداً بمواقف وأدوار وجهود كافة قيادات وقواعد وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر في مواجهة العدوان والحفاظ على امن واستقرار وسلمية محافظة إب من عام ٢٠١١ وحتى اليوم.



هذا وقد توزعت محاور النــدوة على النحو الاتـــــــي :-

١) المحور الاول ( نشأة المؤتمر الشعبي العام ) - الدكتور/ عارف محمد الرعوي - عضو قيادة فرع المؤتمر بالجامعة .

٢) المحور الثاني ( تطور المؤتمر الشعبي العام ) - الشيخ/ أمين عبدالواحد آل قاسم - عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة .

٤) المحور الثالث ( التحديات التي يواجهها المؤتمر الشعبي العام ) - الدكتور/ طارق احمد المنصوب - رئيس جامعة إب - رئيس فرع المؤتمر بالجامعة .

اضافة إلى المداخلات والتعقيبات على محاور الندوة من قبل العديد من الاخوة الحاضرين ،،

