المؤتمرنت -

صاروخ كروز يدك مطار أبها الدولي

أطلقت القوة الصاروخية فجر اليوم الخميس صاروخاً باليستياً على مطار أبها الدولي.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ كروز من نوع قدس1 مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في المطار.



وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.



وأشار العميد سريع إلى أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 42 غارة جوية.



وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)” نؤكد للنظام السعودي أن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا “.